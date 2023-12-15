США - Россия: как не скатиться к грани ядерного безумия?

ЮРИЙ БОРИСОВ Россия до последней возможности будет противостоять Западу, не прибегая к самым фатальным средствам сдерживания его агрессии, однако всему есть предел Некоторое время назад министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался считать нынешнее положение дел в мире второй холодной войной и предложил подыскать для данной ситуации другое название.