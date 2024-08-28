В Челябинской области птицефабрику оштрафовали за незаконный сброс сточных вод

Суд оштрафовал Нагайбакский птицекомплекс на 160 тысяч рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, решение принято по итогам совместной проверки ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс», проведенной Магнитогорской природоохранной прокуратурой, Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области».