Отравителя из Балашихи приговорили к пожизненному. «Ему без разницы, простят ли его»

Мособлсуд приговорил балашихинского отравителя Миссюру к пожизненному срокуАртем Миссюра во время следственного экспериментаГСУ СК России по Московской области Артем Миссюра из подмосковной Балашихи, который полгода травил близких разными ядами, приговорен к пожизненному лишению свободы.