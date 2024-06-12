Путин подписал закон о штрафах за высадку инвалидов I группы из транспорта

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за принудительную высадку из общественного транспорта инвалидов первой группы без сопровождения и не имеющих подтверждения оплаты проезда или права на бесплатный или льготный проезд.
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