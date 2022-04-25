Рейтинг ATP. Алькарас дебютировал в топ-10, Фоньини вернулся в топ-50

Чемпион турнира в Барселоне Карлос Алькарас дебютировал в топ-10. Фабио Фоньини вернулся в топ-50, Давид Гоффен  Доминик Тим опустился в конец первой сотни.

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