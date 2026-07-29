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Несекретные материалы

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«Чем больше взрывают наших заводов, тем ближе победа?» Политолог высмеял «антилогику»

«Чем больше взрывают наших заводов, тем ближе победа?» Политолог высмеял «антилогику»

Политолог Юрий Баранчик подверг критике публикацию политолога Сергея Маркова*, в которой утверждается, что затраты на украинские дальнобойные удары по территории России оказались выше нанесенного ими экономического ущерба.

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