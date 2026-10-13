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62ИНФО | Новости Рязани

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Над Рязанской областью сбили БПЛА

Над Рязанской областью сбили БПЛА

Всего в период с 20:00 12 октября до 8:00 13 октября в 15 регионах страны, а также над Азовским морем было уничтожено 604 вражеских беспилотника.

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