Режиссёр и народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что россияне, покинувшие страну после начала специальной военной операции, могут быть прощены, если признают ошибочность своего решения.
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