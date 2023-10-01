Страны Латинской Америки приехали на конференцию вопреки Западу — МИД РФ

Давление в связи с участием в парламентской конференции в Москве оказывал Запад на страны Латинской Америки, 1 октября сообщает ТАСС со ссылкой на директора латиноамериканского департамента МИД РФ Александра Щетинина.
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