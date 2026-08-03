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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» отдал Жоау Мариу «Фиорентине» в аренду за 1,8 млн евро с правом выкупа за 9,5 млн

Жоау Мариу Нету стал игроком «Фиорентины».  Флорентийский клуб объявил о переходе 26-летнего защитника на правах аренды из « Ювентуса » с возможностью выкупа.

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