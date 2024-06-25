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Более 600 дольщиков получили ключи от квартир в ЖК «Митино Дальнее»

Более 600 дольщиков получили ключи от квартир в ЖК «Митино Дальнее»

Дольщики ЖК «Митино Дальнее» в Химках получают ключи от долгожданных квартир. Подписание документов и приемка жилья проходят в тесном взаимодействии с Фондом защиты прав дольщиков и Министерством жилищной политики Московской области.

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