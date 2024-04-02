Блинкен прибыл во Францию, где обсудит с Макроном поддержку Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Париж, где проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о дальнейшей поддержке Украины в конфликте с Россией, а также обсудит ситуацию в войне Израиля против ХАМАС.