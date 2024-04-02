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Блинкен прибыл во Францию, где обсудит с Макроном поддержку Украины

Блинкен прибыл во Францию, где обсудит с Макроном поддержку Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Париж, где проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о дальнейшей поддержке Украины в конфликте с Россией, а также обсудит ситуацию в войне Израиля против ХАМАС.

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Комментарии
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Betahon
Как это противно наблюдать встречу двух высокопоставленных геев...🤮
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17 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Зато как им будет приятно 😇😇😇, при встрече..🤣.
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16 час.

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