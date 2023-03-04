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«ПСЖ» выиграл 3 матча подряд, пропустив 5 голов. Дальше – выезд к «Баварии»

«ПСЖ» выиграл 3 матча подряд, пропустив 5 голов. Дальше – выезд к «Баварии»

«ПСЖ» выиграл 3 матча подряд. В 26-м туре Лиги 1 команда Кристофа Гальтье обыграла «Нант» (4:2). До этого были победы над «Марселем» и «Лиллем».

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