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В России создали беспилотную систему с опцией самообороны от дронов

В России создали беспилотную систему с опцией самообороны от дронов

В России создали беспилотную логистическую систему «Ямщик» с опцией самообороны от дронов. Она состоит из наземного роботизированного комплекса, дальнобойной помехоустойчивой связи и бортовой станции обороны от беспилотников, рассказал представитель НПО «Киловатт» Александр Чирков, передает ТАСС.

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