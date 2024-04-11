38 минут - вот сколько времени потребовалось для самой короткой войны в истории

Британские солдаты в конце 19 века. Получено из открытого источника к 19 веку Британская империя, как всем известно, имела огромное количество колоний по всему миру, что делало ее крупнейшей по территории.
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