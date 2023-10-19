В ООН заявили, что конфликт Израиля с ХАМАС поставил регион "на край пропасти"

Вооруженный конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС создал критическую ситуацию в регионе, по словам Тора Веннесланда, специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу.
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