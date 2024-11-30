Как попасть в экипаж SR-71? Окончание воспоминаний Ричарда Грэма

﻿﻿СР-71 в полете Как вступить в экипаж SR-71? Вспоминая отставных пилотов ВВС США Из предоставленных ему документов мы уже знаем, насколько он способен управлять самолетом, но нам нужно знать, как он справится со стрессом, связанным с полетом на SR-71.