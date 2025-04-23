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Индия высылает всех граждан Пакистана после теракта в Кашмире

Индия высылает всех граждан Пакистана после теракта в Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 апреля, ФедералПресс. Индия приняла решение о масштабной дипломатической и визовой блокаде в отношении Пакистана после резонансного террористического акта, произошедшего в регионе Джамму и Кашмир.

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