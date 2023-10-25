Возвращение Дмитрия Назарова в Россию уже состоялось? Артист-предатель, осудивший СВО и сбежавший за границу, красуется на афишах в Смоленске.
Возвращение Назарова состоялось? Артист-предатель красуется на афишах в Смоленске
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Елкин
Друзья, чего вы хотите от артистов....они же - скоморохи, они же - ......Их убеждения -зависят от того, сколько и кто заплатит! А вот на из концерты приходят по рекламе! Нужно, во-первых: ограничить гонорары скоморохам, второе - убрать все их рекламы, третье - ФСБ обратить внимание на тех, кто им потакает!
Ответить
4 д.
Елена Смирнова
твари и Арбенина и этот старый козел!!! а еще более твари те, кто ходит на их концерты!!!!!!!!!!!!!!!!!!! других слов у меня просто нет, уж извините☹️
Ответить
4 д.
Е Ва
за чей счет будет действо? это ведь просто вычислить или опять Песков подсуетился(((
Ответить
4 д.
Свежие комментарии