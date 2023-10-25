Возвращение Назарова состоялось? Артист-предатель красуется на афишах в Смоленске

Владимир Елкин

Друзья, чего вы хотите от артистов....они же - скоморохи, они же - ......Их убеждения -зависят от того, сколько и кто заплатит! А вот на из концерты приходят по рекламе! Нужно, во-первых: ограничить гонорары скоморохам, второе - убрать все их рекламы, третье - ФСБ обратить внимание на тех, кто им потакает!