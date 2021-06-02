Празднование икон Божией Матери в июне (Заступница Небесная)

В ИЮНЕ месяце православные христиане празднуют иконы Божией Матери: 3 июня - Владимирскую икону Божией Матери и чтимые списки с Владимирской иконы Божией Матери (Псково-Печерскую "Умиление", Заоникиевскую, Красногорскую, или Черногорскую, Оранскую).