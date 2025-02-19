Форум будущих технологий поможет привлечь молодежь в российскую химическую промышленность

МОСКВА, 19 февраля, ФедералПресс. Форум будущих технологий, который состоится в Москве 20–21 февраля 2025 года, обещает стать не только платформой для обсуждения инноваций, но и инструментом повышения интереса молодежи к химической отрасли, обещают организаторы.