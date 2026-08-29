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Спорт Уик-Энд

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Жубал тащит «Краснодар» во втором матче подряд! Кордоба не забил - зато учил судью анализировать эпизод у монитора VAR

Жубал тащит «Краснодар» во втором матче подряд! Кордоба не забил - зато учил судью анализировать эпизод у монитора VAR

На стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре хозяева в матче 6-го тура РПЛ принимали «Ростов» и одолели гостей в тяжелой борьбе с минимальным счетом - 1:0.

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