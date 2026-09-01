ВС РФ уничтожили украинскую бронемашину Boxer натовского производства

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Бойцы группировки "Запад" уничтожили украинскую бронемашину Boxer германо-нидерландского производства в районе Красного Лимана, сообщили в Минобороны РФ.
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