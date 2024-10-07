Телеведущий, журналист и спортивный комментатор Кирилл Набутов, который в марте этого года был признан в России иноагентом, высказался про бывшего главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
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