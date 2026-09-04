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МОСИНФОРМ

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Госинспекция и ОАТИ обучают рестораторов правильному обустройству сезонных конструкций

Госинспекция и ОАТИ обучают рестораторов правильному обустройству сезонных конструкций

Госинспекция по недвижимости совместно с Объединением административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) проведут вебинар на тему: «Размещение летних веранд: советы предпринимателям».

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