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Политолог Ройс: противостояние с США пошло на пользу экономике России

Политолог Ройс: противостояние с США пошло на пользу экономике России

Американский политолог, доцент Департамента международных отношений НИУ «Высшая школа экономики» Дилан Пэйн Ройс в интервью Ленте.

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