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Регионы России

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Российские туристы потратили 45 млрд рублей на поездки по Крайнему Северу в первом полугодии

Российские туристы потратили 45 млрд рублей на поездки по Крайнему Северу в первом полугодии

В первом полугодии 2026 года российские туристы совершили в регионы Крайнего Севера более 3,15 миллиона поездок, потратив около 45 миллиардов рублей.

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