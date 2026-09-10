«Без вариантов»: Пекин вынужден скупать российскую нефть за большие деньги

Цена на российскую нефть стремительно растет, поскольку у Китая заканчиваются варианты. Об этом пишет агентство Bloomberg.
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