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Кубок Первого канала по хоккею — 2026 пройдёт в Москве

Кубок Первого канала по хоккею — 2026 пройдёт в Москве

Кубок Первого канала по хоккею — 2026 пройдёт в Москве СпортпрессаВ декабре 2026 года в Москве на «ВТБ Арене» состоится традиционный международный хоккейный турнир «Кубок Первого канала».

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