Ставка по автокредитам на новые автомобили упала до минимума за 1,5 года

Ставки по автокредитам на новые автомобили продолжают снижаться. По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), в апреле средневзвешенная ставка опустилась до 17% годовых — минимального уровня с октября 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии