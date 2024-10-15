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  • Eduard
    Всё это недоказано,Суд может доказать,а врать что угодно можно!Мбаппе пропал с р...
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Экс-вокалист «Тараканов» Спирин* задолжал около 130 тысяч рублей налогов

Экс-вокалист «Тараканов» Спирин* задолжал около 130 тысяч рублей налогов

Судебные приставы намерены взыскать с Дмитрия Спирина*, бывшего вокалиста группы «Тараканы!», задолженность по налогам и сборам в размере почти 130 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебных приставов.

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