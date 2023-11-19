Военные ЦВО показали обучение по залистовыванию позиций ВСУ с помощью FPV-дронов

Полевой учебный центр Центрального военного округа (ЦВО) по подготовке операторов дронов-камикадзе, использующих трофейные летательные аппараты, захваченные у противника в зоне спецоперации, обучает разведке, боевым ударам по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и залистовыванию их позиций листовками с призывами сдаться.
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