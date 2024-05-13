Ремонт улицы Стрелковая идет с опережением графика

Ремонт улицы Стрелковая идет с опережением графикаВ рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году выполняются работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Стрелковой.
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