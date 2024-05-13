НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иваново

1 подписчик

Ремонт улицы Стрелковая идет с опережением графика

Ремонт улицы Стрелковая идет с опережением графика

Ремонт улицы Стрелковая идет с опережением графикаВ рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году выполняются работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Стрелковой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх