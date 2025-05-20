В Барнауле мигрантов продолжают ставить на воинский учет независимо от их желания

Рейд провели по местам розничной и оптовой торговли В Барнауле в ходе очередного рейда выявили семерых мигрантов, которые получили гражданство РФ, но уклонялись от постановки на воинский учет, сообщает военный следственный отдел СК России.
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