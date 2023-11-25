МЧС проверяет противопожарное водоснабжение в Симферополе

В Симферополе сотрудники МЧС проводят проверки состояния источников наружного противопожарного водоснабжения и проездов во дворы многоквартирных домов, об этом ГУ МЧС по Республике Крым сообщает в своем официальном telegram-канале.
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