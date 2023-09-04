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Наводчику танка «Алеша» в Якутии подарили табун лошадей, машину и участок земли

Наводчику танка «Алеша» в Якутии подарили табун лошадей, машину и участок земли

Героя России с почестями встретили на родной земле, куда он прибыл в отпуск. В районном центре Усть-Алданского улуса селе Борогонцы прошло торжественное чествование героя России Алексея Неустроева, который в зоне СВО служит наводчиком танка «Алеша».

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