Наводчику танка «Алеша» в Якутии подарили табун лошадей, машину и участок земли

Героя России с почестями встретили на родной земле, куда он прибыл в отпуск. В районном центре Усть-Алданского улуса селе Борогонцы прошло торжественное чествование героя России Алексея Неустроева, который в зоне СВО служит наводчиком танка «Алеша».