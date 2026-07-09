Посол Парамонов: Италия пытается ограничить влияние России высылкой дипломатов

Италия поставила себе целью максимально ограничить влияние России в стране. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Риме Алексей Парамонов, комментируя высылку российских дипломатов из Италии, передает РИА Новости.
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