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Газета.ру

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Посол Парамонов: Италия пытается ограничить влияние России высылкой дипломатов

Посол Парамонов: Италия пытается ограничить влияние России высылкой дипломатов

Италия поставила себе целью максимально ограничить влияние России в стране. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Риме Алексей Парамонов, комментируя высылку российских дипломатов из Италии, передает РИА Новости.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Вообще-то, в обязанностях военных атташе разведка является обязанностью по умолчанию. Точно так же можно смело и без лишних разговоров высылать и итальянских военных атташе.
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