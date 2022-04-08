Никола Йокич стал 1-м в истории НБА, кто набрал 2 тысячи очков, 1 тысячу подборов и 500 передач за сезон

Никола Йокич стал 1-м в истории НБА, кто набрал 2 тысячи очков, 1 тысячу подборов и 500 передач за сезон

Центровой «Денвера» Никола Йокич стал первым игроком в истории НБА, которому удалось набрать как минимум 2 тысячи очков, 1 тысячу подборов и 500 результативных передач за сезон.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх