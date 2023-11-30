Скидки до 1 млн рублей. Максимально выгодные предновогодние предложения на машины анонсировал дилер Mercedes-Benz «Звезда Невы»

Перед праздниками автодилеры обещают большие при покупке автомобилей. По словам руководителя отдела маркетинга компании «Звезда Невы» (дилер Mercedes-Benz) Даниила Серебрякова, в период с декабря по февраль будут действовать максимальные скидки.
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