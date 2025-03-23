Превью финала Players Championship: Джадд Трамп vs Кайрен Уилсон

В интригующем финале турнира Players Championship 2025 в Телфорде схлестнутся первый игрок мира Джадд Трамп и Чемпион мира Кайрен Уилсон, сообщает SnookerHQ Джадд Трамп — Кайрен Уилсон (фото: SnookerHQ)Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание трансляций - финал Расписание трансляций - 1/2 финала Расписание трансляций - 1/4 финала Расписание, трансляции турнира Джадд Трамп и Кайрен Уилсон схлестнутся в интригующем финале Players Championship 2025 в воскресенье в Телфорде.