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Глава Оренбурга Владимир Ильиных — самый непопулярный мэр в ПФО

Глава Оренбурга Владимир Ильиных — самый непопулярный мэр в ПФО

«Медиалогия» позиционирует себя как независимая исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа. Она занимается анализом публикаций и постов в режиме реального времени, это позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.

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