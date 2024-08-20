Взяли почти в годовщину или как освобождали донбасский Нью-Йорк от фашистов в 1943 году Евгения КомароваВС РФ 18 августа 2024 года завершили операцию по взятию населённого пункта Нью-Йорк в ДНР, вытеснив оттуда ВСУ.