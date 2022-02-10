RT Russia
RT Russia

11 625 подписчиков

Захарова прокомментировала визит главы МИД Британии в Москву

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24» назвала поездку главы британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в Москву накануне Дня дипломатического работника «подарком англосаксонской дипломатии российской дипломатии».

