Актер из «Интернов» Ильин опроверг слухи о срочной операции

Звезда сериала «Интерны», актер и музыкант, Александр Ильин опроверг слухи о том, что его госпитализировали с подозрением на аппендицит и провели срочную операцию, об этом он написал в своем аккаунте в Instagram*.
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