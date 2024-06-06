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Шапша: России нужна единая система контроля за трудовыми мигрантами

Шапша: России нужна единая система контроля за трудовыми мигрантами

В Российской Федерации нужно создать единую межрегиональную систему контроля за трудовыми мигрантами, так как это поможет отслеживать нарушения закона и высылать нарушителей из страны «без права на возвращение».

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