Шапша: России нужна единая система контроля за трудовыми мигрантами

В Российской Федерации нужно создать единую межрегиональную систему контроля за трудовыми мигрантами, так как это поможет отслеживать нарушения закона и высылать нарушителей из страны «без права на возвращение».
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