Как заманивали на смертельно опасный батискаф: Русская туристка раскрыла циничную схему

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Комментарии
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Tania Еременко
Мы отдыхали в &quot;Синдбаде&quot; дважды. Первый раз... был сказочным, а второй раз отель был будто брошенный и неухоженный. И на эту подводную лодку было опасно идти. Как хорошо, что мы не сделали этого со своими трех и пятити летними мальчиками, хоть они и просились.
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19 час.
виктор матвеев
Взрослым дебильным недоумкам поделом раков кормить а вот детей жалко.
Ответить
16 час.
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