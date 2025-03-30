Как заманивали на смертельно опасный батискаф: Русская туристка раскрыла циничную схему

Tania Еременко

Мы отдыхали в "Синдбаде" дважды. Первый раз... был сказочным, а второй раз отель был будто брошенный и неухоженный. И на эту подводную лодку было опасно идти. Как хорошо, что мы не сделали этого со своими трех и пятити летними мальчиками, хоть они и просились.