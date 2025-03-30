Как заманивали на смертельно опасный батискаф: Русская туристка раскрыла циничную схему

Царьград ФОТО: © ANDREY ARKUSHA/ GLOBAL LOOK PRESS Трагедия в Хургаде - русские погибают на неисправном батискафе.
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