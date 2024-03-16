Фото: kremlin.ruВчера 387 прочитали Донецкий философ Андрей Коновалов заявил о возвращении России к себе, своим корням, как цивилизации, обретающей собственный путь – мирового центра, защитницы народов, как внутри, так и вне Русского мира.
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