Добрый Мир
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Добрый Мир

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Миссия России и бал вампиров, который заканчивается. Путин завёл "часы"

Миссия России и бал вампиров, который заканчивается. Путин завёл "часы"

Фото: kremlin.ruВчера 387 прочитали Донецкий философ Андрей Коновалов заявил о возвращении России к себе, своим корням, как цивилизации, обретающей собственный путь –  мирового центра, защитницы народов, как внутри, так и вне Русского мира.

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Комментарии
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vagas Karlito
Имея такой исторический опыт по другому и быть не может!  Тем более за плечами  социализм нереализованный до конца!
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18 час.
Mark Kapustin
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vt tiktok
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16 час.

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