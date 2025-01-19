Никита Кучеров отдал две передачи в матче с "Детройтом" и оформил 600-й ассист в НХЛ

Российский нападающий команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров в игре с "Детройт Ред Уингз" в воскресенье, 19 января, смог оформить ассистентский дубль – вторая голевая передача стала его 600-й за все время карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).