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Никита Кучеров отдал две передачи в матче с "Детройтом" и оформил 600-й ассист в НХЛ

Никита Кучеров отдал две передачи в матче с "Детройтом" и оформил 600-й ассист в НХЛ

Российский нападающий команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров в игре с "Детройт Ред Уингз" в воскресенье, 19 января, смог оформить ассистентский дубль – вторая голевая передача стала его 600-й за все время карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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