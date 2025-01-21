МЭА: Европа вынуждена наращивать закупки СПГ на 16% без транзита газа РФ

Придется увеличить закупки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу почти на 16% в 2025 году из-за отсутствия транзита российского газа через Украину, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа 21 января.
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