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Последний рейс теплохода из Салехарда 9 октября не зайдет в Яр-Сале

Последний рейс теплохода из Салехарда 9 октября не зайдет в Яр-Сале

Теплоход А-145 из Салехарда 9 октября не будет заходить в Яр-Сале из-за снижения уровня воды. Пассажиры, которым нужно в окружную столицу и обратно, смогут улететь вертолетом, сообщили в администрации Ямальского района.

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